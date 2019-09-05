شعار مونديال قطر بين المشنقة والأفاعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من السخرية على شعار مونديال كأس العالم 2020 الذي تستضيفه قطر، وفيما وصفه إعلامي مصري بأنه أشبه بـ»حبل المشنقة« قال مغرد إنه مسروق ولم يراع مصمموه حقوق الملكية الفكرية.

بدأت السخرية من نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، الذي شبه شعار البطولة بـ»الأفعى» قائلا في تغريدة «مصمم الشعار اقتبسه من الأفعى...اقتباس موفق...»، أما الإعلامي المصري، أحمد موسى فشن هجوما لاذعا في برنامجه الذي يقدمه على قناة صدى البلد على الشعار، وقال «قاعدين بقلهم أيام وليالي وسهرات ويلا حنكشف عن شعار كأس العالم 2022 وألحق وتابع وأول مرة والدول الي حتعرض والحاجات.. هذا الشعار كأنه حبل مشنقة، ده مش شعار كأس عالم وكأن القطريين مستنيين الناس يروحوا هناك ويعدموه دة بالضبط حبل مشنقة..».

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وقال إبراهيم منصور «شعار كأس العالم في قطر غريب ومش مفهوم وبعد شرح الشعار ومعناه ازداد غرابة افتكرت فيلم عادل إمام مع حلا شيحة وهما في معرض اللوحات»، بينما يقول حسن بيطار «أنا حسيت انو الديزاين بعيد جدا عن إنو يكون مرتبط بلعبة كرة القدم، بتشعر إنو بيلبق يكون شعار متحف».

واعتبرت المغردة السعودية مها سعود الشعار سيئا للغاية وقالت «بعيدا عن الخلاف السياسي، بما أن البطولة الأهم عالميا تقام للمرة الأولى في منطقتنا العربية كان مفروض الشعار يكون فيه شيء عربي يمثل العرب أو على الأقل يكون فيه شيء يمثل هوية قطر أو شيء يرمز لها! أنتم مو كل يوم راح تستضيفون المونديال! الشعار سيئ جداً».

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 21 نوفمبر من عام 2022 ويسدل الستار عنها في 18 ديسمبر من نفس العام، لتكون بطولة العالم الأولى التي تقام في الشتاء في تاريخ المسابقة.