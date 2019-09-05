الجاسم يطرد سيلفا من النصر الكويتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعاقد نادي النصر الكويتي بشكل نهائي، مع تيسير الجاسم نجم المنتخب السعودي والأهلي السابق في صفقة انتقال حر لموسم واحد.

وتم قيد الجاسم في صفوف النصر بديلا للاعب الوسط البرازيلي سيلفا، الذي لم ينجح في إثبات أحقيته بالدفاع عن ألوان العنابي في الموسم المقبل، في ظل المستويات غير الجيدة التي قدمها خلال معسكر الفريق الأخير بتركيا.

وقال موقع النادي الكويتي إن صفقة الجاسم مع النصر تتجاوز الجوانب الفنية، حيث تعد إضافة كبيرة كذلك على الصعيد المعنوي والإعلامي، لما يمثله اللاعب من قيمة كبيرة في ساحة كرة القدم الخليجية بصفة خاصة والعربية بشكل عام، كواحد من أفضل نجوم خط الوسط في السنوات الأخيرة.