السومة يقود سوريا لاكتساح الفلبين بـ5

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قاد المحترف بصفوف الأهلي عمر السومة منتخب بلاده لفوز كاسح على الفلبين بخمسة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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وتقدم منتخب الفلبين بهدف سجله خافيير باتينو في الدقيقة السادسة ثم سجل المنتخب السوري أربعة أهداف عن طريق عمر السومة «هدفين» في الدقيقتين 14 و55، وخالد المبيض في الدقيقة 30، وفراس الخطيب من ركلة جزاء في الدقيقة 48، ثم سجل المنتخب الفلبيني الهدف الثاني في الدقيقة 83 عن طريق ميكي أوت، قبل أن يسجل المنتخب السوري الهدف الخامس في الدقيقة 85 عن طريق محمود المواس.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب جزر المالديف على مضيفه منتخب جوام بهدف دون مقابل، ويدين منتخب جزر المالديف بالفضل في هذا الفوز للاعبه إبراهيم ماهدوهي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

شهدت المباراة طرد شاون نيكلاو لاعب منتخب جوام في الدقيقة 81.