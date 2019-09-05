47 محافظة تستعد لإطلاق دوري المدارس السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وضعت اللجنة الإشرافية لدوري المدارس لكرة القدم أمس الترتيبات الخاصة بالنسخة الثانية من دوري المدارس خلال اجتماعها بالرياض في مقر هيئة الرياضة.

وأكدت أنها تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لإقامة ورش عمل لمدربي ومراقبي ومنسقي دوري المدارس ووضع البرنامج الزمني للدوري الذي سيقام في أكثر من 47 محافظة على مستوى المملكة وتدشينه في حفل خاص، إلى جانب وقوف اللجنة الإشرافية على نتائج الدوري في الموسم الماضي وتجهيز كل المتطلبات لنسخة هذا الموسم.

وكانت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم أطلقت الموسم الماضي دوري المدارس كمشروع وطني لصناعة جيل جديد من المواهب الكروية لتحقيق إنجازات لرياضة كرة القدم السعودية، وسيستمر على مدى 5 سنوات.

وثمن وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات رئيس اللجنة الإشرافية لدوري المدارس الدكتور رجاء الله السلمي جهود هيئة الرياضة ووزارة التعليم على ما يحظى به مشروع دوري المدارس لصناعة جيل يسهم في تحقيق إنجازات لرياضة كرة القدم السعودية، مؤكدا نجاح النسخة الأولى.

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دوري المدارس

47 محافظة.

118000 طالب.

5441 فريقا.

40 لاعبا اختيروا للمشاركة في المعسكر الصيفي التدريبي الذي أقيم في مدينة مدريد.

3 لاعبين اختيروا لمعسكر مماثل في نادي ريال أفيدو الإسباني.