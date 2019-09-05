مارادونا يقترب من تدريب خيمناسيا الأرجنتيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل اقترب الأسطورة دييجو مارادونا من تدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا المتعثر في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم. وقال مارادونا في تسجيل فيديو عبر الحساب الشخصي لمحاميه ماتياس مورلا على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي «خضعت لجراحة أخيرا، وأجريت اتصالات مع مسؤولي خيمناسيا ، لكن في الأيام الأخيرة لم أتحدث لأي شخص».



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