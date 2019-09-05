سرقة المال تحول نيمار إلى ممثل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تصدر النجم البرازيلي نيمار عناوين الصحف بسبب أعماله خارج الملعب بدلا من داخله بعد أسابيع من التكهنات بشأن انتقاله من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يعود نيمار للمنتخب البرازيلي وما زال لاعبا في فريقه الفرنسي.
بعيدا عن هذا، فهو يتعافى من الإصابة، ويدافع عن نفسه ضد ادعاءات الاغتصاب كما أنه حصل على دور كضيف شرف في مسلسل تابع لشبكة «نتفليكس» بعنوان «سرقة المال» وعبر عن أمله في أن يتحول في المستقبل إلى ممثل.
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