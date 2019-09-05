وادى دجلة يعادل مع طنطا وديا...

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جدة - عمرو شويل تعادل فريق وادى دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونيس، مع نظيره طنطا 2/2 ، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الاخضر ، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.
أحرز هدفي وادي دجلة المغربي عبد الكبير الوادي و محمد رضا، بينما أحرز هدفي طنطا محمد ماجد أونش و چون اري.
يذكر أن طنطا صعد للدورى الممتاز مجددا عن مجموعة بحرى بعد هبوطه الموسم قبل الماضى .
وتعاقد مجلس إدارة طنطا مع العديد من اللاعبين لتدعيم صفوفه بناء على رؤية الجهاز الفنى لابناء السيد البدوي بقيادة أيمن المزين الذى يسعى لتقديم الفريق بصورة قوية فى بداية البطولة التى تنطلق نهاية الشهر الجارى .
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