شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يقسو على آف سى مصر بخماسية وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز فريق الإنتاج الحربي على آف سي مصر، بخماسية مقابل هدفين فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الخميس على ستاد المصانع الحربية فى إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد، حيث سجل اهداف الإنتاج الحربي محمد فييرا هاتريك ثلاثة أهداف وإبراهيم عبد الخالق وكريم بابا كلا منهما هدفا .
وحقق فريق الإنتاج الحربى الفوز على نظيره بتروجت 3/5 بركلات الترجيح فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الأحد الماضى على استاد المصانع الحربية استعدادًا للموسم الجديد .
وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى، ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف، ثم واجه عجمان الاماراتى، وفاز عليه بهدفين مقابل هدف، ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف، ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق
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