شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يُعلن اكتمال الجمعية العمومية للزمالك فى يومها الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتنص لائحة الأبيض شرط تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، حيث يحق لـ85590 عضو بالنادى التسجيل فى الجمعية العمومى، حيث بدأت فى التاسعة من صباح اليوم أعمال الجمعية العمومية لنادى الزمالك والتى استمرت حتى التاسعة مساءً ولمده ثلاثة أيام حتى التاسعة مساء بعد غد السبت على أن يتم عقد الاجتماع الختامى لمناقشة الميزانية يوم السبت المقبل.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمحلس.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.
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