شكرا لقرائتكم الأهلي يفوز على الطيران 33 /20 بدورى المرتبط لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على نظيره الطيران، بنتيجة 33 /20 ضمن أولى جولات دورى المرتبط مواليد 2002 .

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وتضمنت هذه الجولة فوز كلا من الأوليمبى على 6 أكتوبر 26 /22، وسبورتنج على هليوبوليس 35 /24 والبنك الأهلى على طلائع الجيش 31 /25 وأصحاب الجياد على حدائق الأهرام 27 /23، وسموحة على جزيرة الورد 38 /23 ، والحوار على الجزيرة 33 /19.

وتقام الجولة الثانية يوم الخميس القادم بمواجهات الطيران مع الزمالك و المعادى مع الأوليمبى و هليوبوليس مع الأهلى و طلائع الجيش مع 6 أكتوبر و حدائق الأهرام مع سبورتنج و جزيرة الورد مع البنك الأهلى و الحوار مع أصحاب الجياد و محافظة الفيوم مع سموحة و الزهور مع الجزيرة.