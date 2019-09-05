شكرا لقرائتكم "كماتشو" فى مران الإسماعيلى استعدادًا لأهلى بنغازى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنتظم محمد أحمد "كماتشو" الوافد الجديد من شباب الزمالك فى تدريبات الاسماعيلى الذى يستعد لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى يوم الجمعة بعد المقبل ، فى إطار جولة الذهاب لدور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وانضم اللاعب الشاب قادما من الزمالك فى سبيل تدعيم صفوف الدراويش بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الجارية. وأدى كماتشو تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب حيث ينتظم بالتدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

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