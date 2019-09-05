شكرا لقرائتكم نهائى كأس مصر يقترب من الحكام المصريين بسبب خطابات الزمالك وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب نهائى كأس مصر من إسناد إدارته تحكيمياً إلى طاقم مصري بدلا من الأجنبي فى اللقاء الذى يجمع الزمالك و بيراميدز يوم الأحد المقبل فى الثامنة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية.

علم "الخليج 365" أن اتحاد الكرة كان ينتظر وصول طلب من الزمالك أو بيراميدز لإستقدام حكام أجانب ولكن إلى الآن لم يتم تلقى أي مخاطبات ومن الأقرب إسناد اللقاء لحكام مصريين.

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألفا من الجماهير للمباراة النهائية لكأس مصر المقرر اقامتها بين فريقي الزمالك وبيراميدز في الثامنة من مساء الأحد المقبل بستاد الجيش ببرج العرب .

حدد مسئولو اتحاد الكرة 75 جنيهاً سعر لتذكرة الدرجتين الثالثة والثانية لمباراة نهائى كأس مصر والتى تجمع الزمالك وبيراميدز، المقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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