شكرا لقرائتكم تفاصيل 30 دقيقة شقاء فى مران الأهلى قبل لقاء كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأدى اللاعبون جانب من الفقرات البدنية، وأخرى بالكرة، تحت إشراف بينكيل، لمدة 30 دقيقة، لتجهيز اللاعبين من الناحية البدنية للارتباطات المقبلة.
ويطير الأهلي إلى غينيا الاستوائية يوم 11 من سبتمبر الجاري استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم 14 من الشهر ذاته.
وكان الأهلي قد صعد إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، عبعد الفوز على فريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 13-صفر مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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