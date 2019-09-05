شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز ينتظران هدية اللجنة الخماسية فى اجتماع السبت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد اجتماع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بعد غد، السبت، مناقشة العديد من الملفات المهمة، التى يأتى على رأسها، حسم المكافأة المخصصة لبطل كأس مصر.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز فى نهائى الكأس، الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى حضور 20 ألف متفرج.

ومن المقرر أن يتحمل اتحاد الكرة مكافأة بطل كأس مصر من خزينته الخاصة.

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