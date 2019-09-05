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الزمالك وبيراميدز ينتظران هدية اللجنة الخماسية فى اجتماع السبت...

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جدة - عمرو شويل يشهد اجتماع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بعد غد، السبت، مناقشة العديد من الملفات المهمة، التى يأتى على رأسها، حسم المكافأة المخصصة لبطل كأس مصر.

 

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز فى نهائى الكأس، الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى حضور 20 ألف متفرج.

 

 

ومن المقرر أن يتحمل اتحاد الكرة مكافأة بطل كأس مصر من خزينته الخاصة.

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر أولى مهام مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة والتى سيتم من خلالها تعيين مراقبى المباراة وغيرها من الأمور الرسمية التى تتخذ فى المباراة

ويلتقى الزمالك وبيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر فى المباراة التى ستقام بينهما على أرضية ملعب استاد برج العرب مساء الأحد 8 – 9 – 2019، على أرضية ملعب استاد برج العرب.

الحضور الجماهيري

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر فى واحدة من المفاجآت السعيدة للمارد الأبيض الذى ستزحف جماهيره نحو الملعب لحضور المباراة المرتقبة.

 

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