شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز ينتظران هدية اللجنة الخماسية فى اجتماع السبت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز فى نهائى الكأس، الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى حضور 20 ألف متفرج.
ومن المقرر أن يتحمل اتحاد الكرة مكافأة بطل كأس مصر من خزينته الخاصة.
موعد مباراة الزمالك وبيراميدزوتعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر أولى مهام مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة والتى سيتم من خلالها تعيين مراقبى المباراة وغيرها من الأمور الرسمية التى تتخذ فى المباراة
ويلتقى الزمالك وبيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر فى المباراة التى ستقام بينهما على أرضية ملعب استاد برج العرب مساء الأحد 8 – 9 – 2019، على أرضية ملعب استاد برج العرب.
الحضور الجماهيري
ووافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر فى واحدة من المفاجآت السعيدة للمارد الأبيض الذى ستزحف جماهيره نحو الملعب لحضور المباراة المرتقبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك وبيراميدز ينتظران هدية اللجنة الخماسية فى اجتماع السبت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.