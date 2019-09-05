شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يشكر أعضاء الجمعية العمومية للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شكر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، الذين حضروا للتسجيل فى عمومية النادى المنعقدة الآن، بمقر النادى بميت عقبة، والمقرر استمرارها حتى السبت المقبل، للتصويت على ميزانية السنة الجارية بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس.

وقال منصور خلال تصريحاته على هامش تواجده فى الجمعية العمومية، اليوم: "أشكر الجمعية العمومية المحترمة والناس الكبيرة التي جاءت منذ الصباح للتسجيل والمشاركة".

وأَاف رئيس الزمالك قائلاً: "نعمل منذ ثلاثة أشهر بفرع النادي بمدينة 6 أكتوبر دون توقف، وسأعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد أسبوع للإعلان عن شروط وأسعار عضوية نادي الزمالك فرع 6 أكتوبر، وسيتم الافتتاح خلال عام" .

وواصل: "الجمعية العمومية بنادي الزمالك أعطت درس للأندية الأخرى بعدم وجود أى مشكلة خلال الجمعية العمومية وهذه الديموقراطية".

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ومن ناحية أخرى، أشار مرتضى منصور إلى أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 20 ألف مُشجع خلال مباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الأحد المقبل، فى نهائى كأس مصر، والتى ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية، مطالبا مسئولى الاستاد بتسوية نجيلة الملعب قبل خوض المباراة.

وفتح باب التسجيل فى التاسعة صباح اليوم الخميس فى اليوم الأول للجمعية العمومية لنادى الزمالك، على أن يغلق التسجيل فى التاسعة مساء اليوم، ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمحلس.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وكان الزمالك أعلن إقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعنى نجاح الرباعى بالتزكية فى حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقًا للائحة النادى وستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعى بالتزكية من عدمه.