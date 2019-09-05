شكرا لقرائتكم افتتاح مبهر gبطولة العالم للناشئات التى تستضيفها مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مدرجات صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية حفل افتتاح مبهر بطولة العالم للناشئات التى تستضيفها مصر . وشهد حفل الافتتاح استخدام التكنولوجيا الحديثة والليزر والالعاب النارية ، التي ابهرت الحاضرين في صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية . ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة بعد قليل يعقبه لقاء الافتتاح بين مصر و بورتريكو فى التاسعة مساءا . Advertisements و تضم المجموعة الأولى فى البطولة : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو ، و يأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا ، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند ، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا. وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.

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