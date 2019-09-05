شكرا لقرائتكم لاعب شباب الإسماعيلى يتنازل عن شكوى مجلس الدراويش بعد صرف مستحقاته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنازل محمد البعلى لاعب فريق الشباب بنادى الاسماعيلى سابقا عن الدعوة التى رفعها ضد مجلس الدراويش بسبب تأخر مستحقاته، وذلك بعدما تم صرفها اليوم .

ومن جانبه أكد أحمد سمير الحفناوى محامى اللاعب عن تنازله عن الشكوى التى تسببت فى وقف قيد الإسماعيلى وللموسم الجديد ، بعد الزام لجنة شئون اللاعبين للاسماعيلى بصرف مستحقات اللاعب.

وقال الحفناوى أن الأمر انتهى بالتراضي بعد صرف الإسماعيلى مستحقات اللاعب المتأخرة.