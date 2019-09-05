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لاعب شباب الإسماعيلى يتنازل عن شكوى مجلس الدراويش بعد صرف مستحقاته...

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جدة - عمرو شويل تنازل محمد البعلى لاعب فريق الشباب بنادى الاسماعيلى سابقا  عن الدعوة التى رفعها ضد مجلس الدراويش بسبب تأخر مستحقاته، وذلك بعدما تم صرفها  اليوم .

 

ومن جانبه أكد أحمد سمير الحفناوى محامى اللاعب عن تنازله  عن الشكوى التى تسببت فى وقف قيد الإسماعيلى وللموسم الجديد ، بعد الزام لجنة شئون اللاعبين   للاسماعيلى بصرف مستحقات اللاعب.

 

وقال الحفناوى أن الأمر انتهى بالتراضي بعد صرف الإسماعيلى مستحقات اللاعب المتأخرة.

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