شكرا لقرائتكم لاعب شباب الإسماعيلى يتنازل عن شكوى مجلس الدراويش بعد صرف مستحقاته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن جانبه أكد أحمد سمير الحفناوى محامى اللاعب عن تنازله عن الشكوى التى تسببت فى وقف قيد الإسماعيلى وللموسم الجديد ، بعد الزام لجنة شئون اللاعبين للاسماعيلى بصرف مستحقات اللاعب.
وقال الحفناوى أن الأمر انتهى بالتراضي بعد صرف الإسماعيلى مستحقات اللاعب المتأخرة.
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