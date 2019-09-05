شكرا لقرائتكم أشرف زكي يدلى بصوته فى عمومية الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدلى الدكتور أشرف زكي بصوته في الجمعية العمومية لنادي الزمالك، المنعقدة بداية من اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام.

وقام زكي بالتسجيل في كشف الأعضاء المخصص للادلاء بالاصوات على الميزانية الجديدة والانتخابات التكميلية. يذكر ان أشرف زكي كان قد تقدم بأوراق ترشحه على منصب امين الصندوق في الانتخابات التكميلية الأخيرة لمجلس إدارة نادي الزمالك.

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