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الخليج 365 يكشف سر تجاهل باسم مرسى اتصالات رئيس الصفاقسى التونسى...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من باسم مرسي الوافد الجديد للإنتاج الحربي أن اللاعب رفض عرضا للانضمام للصفاقسي التونسي قبل توقيع عقده مع الإنتاج.

 

ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك لمدة موسمين بشكل نهائى.

 

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وقال المصدر نفسه إن المنصف خماخم رئيس نادي الصفاقسي التونسي أجري اتصالا هاتفيا مع باسم مرسي وعرض عليه اللعب للنادي التونسي بعد فشل صفقة انتقال عمرو جمال مهاجم الأهلي لصفوف ناديه إلا أن مهاجم الزمالك السابق رفض الرد علي المكالمات الهاتفية لرئيس الصفاقسي.

 

ويأتى انضمام باسم مرسي للإنتاج الحربي فى صفقة انتقال حر وعلى طريقة البيع النهائي وليس الإعارة بعد عدم قيد اللاعب فى قائمة الزمالك للموسم الجديد.

 

وكان الزمالك قد اشترط عدم مشاركة باسم مرسي فى مواجهات الإنتاج الحربي ضد النادى الأبيض، وهو الأمر الذى رفضه مسؤولو الإنتاج الحربى متمسكين بظهور اللاعب فى كل المباريات.

 

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ووقع باسم مرسي على العقد الجديد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق.
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