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شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر تجاهل باسم مرسى اتصالات رئيس الصفاقسى التونسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من باسم مرسي الوافد الجديد للإنتاج الحربي أن اللاعب رفض عرضا للانضمام للصفاقسي التونسي قبل توقيع عقده مع الإنتاج.
ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك لمدة موسمين بشكل نهائى.
ويأتى انضمام باسم مرسي للإنتاج الحربي فى صفقة انتقال حر وعلى طريقة البيع النهائي وليس الإعارة بعد عدم قيد اللاعب فى قائمة الزمالك للموسم الجديد.
وكان الزمالك قد اشترط عدم مشاركة باسم مرسي فى مواجهات الإنتاج الحربي ضد النادى الأبيض، وهو الأمر الذى رفضه مسؤولو الإنتاج الحربى متمسكين بظهور اللاعب فى كل المباريات.
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