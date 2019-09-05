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شكرا لقرائتكم برنامج تأهيلى لمحمود وحيد فى الجيم على هامش المران الجماعى للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخاض اللاعب جلسة في الجيم وتدريبات الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.
ويخضع وحيد لفحص طبي خلال الـ48 ساعة المقبلة لتحديد فرص مشاركته في التدريبات الجماعية بعد تنفيذه البرنامج التأهيلي المصغّر الذي يخضع له.
وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على عقد جلسة مع وحيد، للاطمئنان عليه، وقياس مدى التحسن الذي طرأ على حالته.
وأدى الأهلي مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
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