شكرا لقرائتكم لاعب الزمالك السابق يوقع على عقود انضمامه لفريق أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع حسن يوسف لاعب فريق طلائع الجيش ، والزمالك السابق على عقود أنضمامه الى فريق أسوان على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال فترة الأنتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . Advertisements ومازال الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى يبحث عن صفقات أخرى لتدعيم الفريق، حتى يؤدى بشكل جيد فى الموسم المقبل ويستطيع البقاء فى دورى الأضواء والشهرة. ضم أسوان عدد من اللاعبين ابرزهم نصر رمضان، لاعب وسط مصر المقاصة، وعبد العزيز الشاعر، مهاجم الداخلية، وعبد العزيز إمام، مهاجم سموحة، وإسلام صيام، مدافع بتروجت، وبيراميدز، ومحمود عيسي مرجان، لاعب وسط فريق تحرير أسوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الزمالك السابق يوقع على عقود انضمامه لفريق أسوان... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.