سامى الشيشيني يدلي بصوته فى الجمعية العمومية...

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جدة - عمرو شويل قام سامي الشيشيني لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك الأسبق بالتصويت في الجمعية العمومية للنادي المنعقدة أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وحرص الشيشيني على تسجيل اسمه في كشوفات الأعضاء، والتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي. وكانت قد بدأت في التاسعة من صباح اليوم أعمال الجمعية العمومية للنادي والتي ستستمر حتى التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام حتى التاسعة مساء بعد غد السبت على أن يتم عقد الاجتماع الختامى لمناقشة الميزانية يوم السبت المقبل.

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