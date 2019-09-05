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شكرا لقرائتكم الأهلى يستعد لكانو سبورت بطل غينيا بأشغال شاقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويطير الأهلي إلى غينيا الاستوائية يوم 11 من سبتمبر الجاري استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم 14 من الشهر ذاته.
بدأ المران بمحاضرة نظرية للمدير الفني مع اللاعبين، ثم خاض بعدها الفريق فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية.
علي الصعيد ذاته، واصل محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعد تعرضه لكدمة في القدم، أبعدته عن المشاركة الجماعية.
وخاض اللاعب جلسة في الجيم وتدريبات الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي.
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