شكرا لقرائتكم منتخب العراق يخطف التعادل أمام البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خطف المنتخب العراقي تعادلاً صعباً من أرض مضيفه منتخب البحرين 1 - 1 ، يوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وتقدم المنتخب البحريني في الدقيقة التاسعة عن طريق كميل الأسود، وفي الدقيقة 86 أدرك مهند علي التعادل للمنتخب العراقي. واقتسم المنتخبان نقاط المباراة.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب البحرين والعراق وإيران هونغ كونغ وكمبوديا اللذين انتهت مباراتهما بالتعادل 1-1.