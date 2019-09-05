شكرا لقرائتكم السومة يقود سوريا للفوز على الفلبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب المنتخب السوري تأخره بهدف أمام مضيفه الفلبيني إلى فوز 5 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي شهدت أيضا فوز منتخب جزر المالديف على مضيفه منتخب غوام 1 - صفر.

وتقدم منتخب الفلبين بهدف سجله خافيير باتينو في الدقيقة السادسة، ثم سجل المنتخب السوري أربعة أهداف عن طريق عمر السومة (هدفين) في الدقيقتين 14 و55 وخالد المبيض في الدقيقة 30 فراس الخطيب من ركلة جزاء في الدقيقة 48، ثم سجل المنتخب الفلبيني الهدف الثاني في الدقيقة 83 عن طريق ميكي أوت، قبل أن يسجل المنتخب السوري الهدف الخامس في الدقيقة 85 عن طريق محمود المواس.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب جزر المالديف على مضيفه منتخب غوام 1 - صفر. ويدين منتخب جزر المالديف بالفضل في هذا الفوز للاعبه إبراهيم ماهدوهي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27. وشهدت المباراة طرد شاون نيكلاو لاعب منتخب غوام في الدقيقة 81.