شكرا لقرائتكم في أولى مبارياته مع رينار.. الأخضر يتعادل أمام مالي ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل المنتخب السعودي أمام ضيفه منتخب مالي 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مباراةٍ ودية استعداداً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ولنهائيات كأس آسيا 2023.

وشهد الشوط الأول أفضلية للمنتخب السعودي والذي سنحت فرصة خطيرة للاعب سالم الدوسري الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عبدالله الحمدان ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل الأخضر هجومه وكاد مهاجمه عبدالله الحمدان أن يسجل هدف السبق بعدما ارتقى لعرضية زميله ياسر الشهراني وحول الكرة برأسه إلا أنها اعتلت العارضة.

وعند الدقيقة 38 تمكن لاعب منتخب مالي أداما تراوري من افتتاح التسجيل بعدما اخترق دفاع المنتخب السعودي وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتستقر في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

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وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة خطيرة للمنتخب السعودي وتحديداً للاعب سالم الدوسري الذي تلقى تمريرة من زميله سلمان الفرج ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس دجيجي ديارا الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الأخضر هجومه ونجح لاعبه سالم الدوسري بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 53 بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالله الحمدان بقدمه في شباك مالي.

وكثف المنتخب السعودي هجومه وكاد اللاعب عبد العزيز البيشي أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عبدالله الحمدان ليسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المنتخب المالي.

وحاول الأخضر اقتناص الفوز لاسيما بعد نزول المهاجم هارون كمارا إلا أن المحاولات الهجومية لم تشكل خطراً على منتخب مالي لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وسيفتتح الأخضر مواجهاته في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ولنهائيات كأس آسيا 2023 يوم الثلاثاء المقبل حينما يواجه مضيفه المنتخب اليمني في العاصمة البحرينية المنامة.