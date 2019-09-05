فوز اليابان على البارغواي في مباراة ودية

اسماء السيد - فاز المنتخب الياباني على ضيفه البارغوياني 2-صفر الخميس في كاشيما في مباراة دولية ودية في كرة القدم في إطار استعدادات الأول للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس أسيا 2023 في الصين ومونديال 2022 في قطر.
وسجل مهاجم فيردر بريمن الألماني يويا أوساكا (23) ولاعب وسط سالزبورغ النمسوي تاكومي مينامينو (30) الهدفين.
وتستعد اليابان لمواجهة ميانمار الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من التصفيات المزدوجة.
وارتاحت اليابان في الجولة الأولى من المجموعة التي تقام اليوم حيث خسرت ميانمار امام مضيفتها مونغوليا صفر-1، فيما تلعب طاجيكستان مع قيرغيزستان لاحقا.
وتخوض البارغواي مباراة ودية ثانية الثلاثاء المقبل أمام الأردن.
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