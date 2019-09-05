انتقادات لاذعة لدي ليخت بعد مباراته الأولى مع يوفنتوس









اسماء السيد - لم تكن بداية المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت موفقة مع نادي يوفنتوس الإيطالي الذي دفع نحو 70 مليون يورو لاستقطابه من نادي أياكس امستردام الهولندي .

وكان دي ليخت قد تعرض لانتقادات لاذعة من وسائل الإعلام الإيطالية بعدما عجز عن حجز مكان في تشكيلة يوفنتوس الاساسية ، حيث بقي في دكة البدلاء خلال مباراة الفريق الأولى أمام بارما ببطولة الدوري الإيطالي ، وذلك بسبب أدائه المتذبذب في مباريات الفريق الإعدادية التي سبقت انطلاق الموسم الرياضي.

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هذا واستفاد دي ليخت من غياب المدافع الإيطالي جورجيو كيلليني للإصابة، في التواجد في التشكيلة الاساسية التي واجهت نابولي في قمة مباريات الجولة الثانية ، ولكن تلقي حارس الفريق البولندي تشيزني ثلاثة اهداف في المباراة ، مما طرح تساؤلات عديدة حول مدى نجاح صفقة المدافع الهولندي، حيث حملته وسائل الإعلام مسؤولية تلك الاهداف بسبب سوء تمركزه وبطء حركته ، وعدم إجادته التغطية الدفاعية .

وبحسب المتابعين، فإن استمرار دي ليخت بتقديمه أداءً متواضعاً سوف يفقده مكانته الاساسية بمجرد تعافي كيلليني ، الذي كان يشكل مع ليوناردو بونوتشي ثنائياً دفاعياً متمرساً في قلب الدفاع .

هذا وتلقى دي ليخت دعما من قبل جيوفاني مارتوسيلو المساعد الأساسي لمدرب الفريق ماوريسيو ساري الذي تولى موقتاً مهمة الجهاز الفني في مباراتي بارما ونابولي ، حيث برر أداء اللاعب المتواضع بحاجته للمزيد من الوقت في التأقلم مع الأجواء الجديدة ، وبدوره دافع رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي عن اللاعب ، مطالباً بمنحه الفرصة الكافية قبل الحكم عليه، معرباً عن ثقته التامة بأن يظهر بذات الأداء الذي ظهر عليه مع نادي اياكس خلال منافسات الموسم الماضي.