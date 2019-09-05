الصحافة الإيطالية تُشيد بإدارة الإنتر بعد تخلصها من صداع إيكاردي









اسماء السيد - اشادت وسائل الإعلام الإيطالية بالقرار الذي اتخذته إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي بإعارة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسم واحد في الساعات الأخيرة التي سبقت إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

ورأت الصحافة الرياضية بأن إعارة إيكاردي جعلت إدارة الإنتر تتخلص من صداع كان سيؤرقها طيلة موسم كامل لو بقي بالنادي ، لأن استمراره كان سيؤثر سلباً على استقرار غرف ملابس الفريق ، محذرة في الوقت نفسه إدارة نادي باريس سان جيرمان من مزاجية اللاعب وانتقال مشاكله إليهم.

وجاءت إشادة الإعلام بإدارة الإنتر بعد التسهيلات التي قدمتها لباريس سان جيرمان ، حيث وافقت على إعارته مقابل خمس ملايين يورو ، مع أحقية الشراء بقيمة 65 مليون يورو ، حيث بدا وكأنّ الإيطاليين هدفهم الأساسي هو التخلص من إيكاردي بأي سعر.

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هذا وتصدر اسم إيكاردي الصفحة الرئيسية لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، حيث كتبت عنواناً :" وداعاً وداعاً موريتو " ، مرفقة عبارة :" الإنتر أعار لباريس سان جيرمان مشكلة و ليس لاعباً" .

اما صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية فقد ذهبت إلى ابعد من ذلك في إشادتها بموافقة باريس سان جيرمان على التعاقد مع ايكاردي، حيث طلبت من إدارة الإنتر توجيه الشكر لإدارة النادي الفرنسي على مساعدتها في التخلص من المشكلة الأرجنتينية التي كان بإمكانها ان تنسف مشروع المدرب انطونيو كونتي لو بقي في الفريق ، إذ كتبت عنواناً بارزاً في صفحتها الأولى " إيكاردي ينتقل الى باريس سان جيرمان .. على الإنتر ان يشكرهم "

ويبدو ان إعارة إيكاردي كانت بمثابة الشكر المسبق من إدارة الانتر لنظيرتها باريس سان جيرمان في انتظار نهاية الموسم لتحديد مصيره النهائي .