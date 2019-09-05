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برشلونة وريال مدريد لم يكونا جادين في مساعيهما بالتعاقد مع نيمار وبوغبا

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اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي زيف ما تم الترويج له في مختلف وسائل الإعلام حول المساعي التي بذلها ناديا  وبرشلونة الإسبانيان خلال فترة الانتقالات الصيفية في التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنكليزي والمهاجم البرازيلي دا سيلفا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشككت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية في جدية المساعي التي بذلها الغريمان لإتمام الصفقتين خلال الانتقالات الصيفية المنقضية، بأنهما لم يكونا على قناعة كاملة بإتمام التعاقد ، وتوفير السيولة المالية اللازمة لإتمام الصفقة ، لأن إبرامها كان سيخل بالتوازن المالي للناديين ، خاصة بعدما تعاقد النادي المدريدي مع النجم البلجيكي إدين هازارد ، وتعاقد النادي الكتالوني مع المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان.

وجاء اهتمام بالتعاقد مع نيمار بعد عامين من تركه للنادي إرضاء لنجم الفريق الأرجنتيني ليونيل الذي اراد ان يلعب مجدداً إلى جوار صديقة البرازيلي على امل ان يعزز وجوده من فرصة الفريق في الحصول على لقب ، اما ريال مدريد فقد اهتم بالتعاقد مع بوغبا  نزولا عند رغبة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان التواق للإشراف على مواطنه في الفريق "الملكي".

وبعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية ، فقد تأكد للجميع بأن اولوية إدارة ريال مدريد كانت التعاقد مع هازارد ، لأنه يصعب عليها من الناحية المالية استقطاب نجمين بذات القيمة في نفس فترة الانتقالات، اما إدارة برشلونة فقد ركزت جهودها على جلب غريزمان وليس بإعادة نيمار ، ولو كانت مستعدة للإنفاق اكثر لركزت جهودها على المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت الذي انتقل إلى نادي يوفنتوس خاصة انه لم يكن ليكلف الخزينة الكتالونية اكثر من 70 مليون يورو.

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