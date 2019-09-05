الآن نتيجة مباراة قطر وأفغانستان اليوم تصفيات كأس العالم 2022

يشاهد الآن الكثير من محبي كرة القدم مباراة قطر وأفغانستان ضمن مباريات كأس العالم 2022، تقام المباراة في دولة قطر،وقد بدأت هذه التصفيات خلال هذه الأيام بدوري المجموعات، وقد تم تقسيم الفرق المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 إلى ثمانية مجموعات كل مجموعة خمسة فرق يصعد من كل مجموعة فريقان لدخول تصفيات كأس العام 2022، واليوم يتابع الكثير نتيجة مباراة قطر وأفغانستان، نقدم لكم الآن متابعة لأحداث المباراة.

نتيجة مباراة قطر وأفغانستان الشوط الأول ( 0 – 4 لصالح قطر )

انتهى الشوط الأول من مباراة قطر اليوم ضد منتخب أفغانستان، وقد استطاع منتخب قطر تحقيق الفوز بشكل كبير في الشوط الأول، واستطاع إحراز أربعة أهداف ليسيطر على المباراة بشكل كامل، وقد أحرز أهداف منتخب قطر اللاعب المعز علي عبدالله في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، ونفس اللاعب أحرز الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، ثم أحرز حسن خالد الهيدوس الهدف الثالث في الدقيقة 13 من زمن المباراة، وأحرز الهدف الرابع اللاعب عبدالكريم حسن الحاج الحاج فضل الله في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

نتيجة مباراة الشوط الثاني مباراة قطر وأفغانستان ( 0 – 5 لصالح قطر )

بدء الشوط الثاني منذ قليل، وقد استطاع منتخب قطر إحراز الهدف الخامس لتصبح النتيجة 0 – 5 لصالح قطر، ويبدو أن المباراة بالكامل في يد منتخب قطر، الآن جميع اللاعبين يحاولوا إحراز أكبر عدد من الأهداف في منتخب أفغانستان.

فوز منتخب قطر في مباراة اليوم ضد منتخب أفغانستان تعني حصوله على أول نقاط له في التصفيات يتساوي مع منتخب عمان الحاصل على النقاط الثلاثة الأولى.