صالح جمعة يشكو من إصابة بمران الأهلي.. والتركيز على حراس المرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

شكا صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي، من آلام في العضلة الضامة خلال المران الجماعي للفريق اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وأكمل اللاعب المران بعد فحص من طبيب الفريق خالد محمود.

وخصص ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالأهلي، فقرة للكرات العرضية على هامش المران الجماعي، وركز على تدريب الحراس كيفية التعامل الصحيح مع الكرات العرضية.

وشارك في فقرة حراس المرمى الثنائي محمد الشناوي، وشريف إكرامي حارسا الفريق.

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وواصل محمود وحيد الظهير الأيسر، أداء برنامجه التأهيلي على هامش المران، حيث يعاني اللاعب من إصابة بتورم في أنكل القدم، تعرض له خلال المران، حيث أدى جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم.

وأدى لاعبو الفريق بدنية، فيما قاد توماس بينكيل مخطط الأحمال، التدريبات البدنية للاعبين واستمرت لمدة 30 دقيقة.

وتسافر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة 11 من سبتمبر الجاري؛ وفقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني؛ استعدادا لمواجهة "كانو سبورت"، والمقرر لها يوم 14 في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور الـ32 بعد تجاوز اطلع بره الجنوب سوداني بنتيجة (13-0) في مجموع المباراتين.

كما عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للحديث عن ترتيبات سفر بعثة الفريق الأحمر إلى غينيا الاستوائية.