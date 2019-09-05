مصدر يكشف موعد الكشف عن المدير الفني للمنتخب.. وقرعة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
كشف مصدر بداخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر سيتم الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير، موضحًا أن إعلان موعد قرعة الدوري الممتاز سيكون خلال ساعات.
وقال مصدر من داخل اتحاد الكرة في تصريحاته لـ"يلا كورة" اليوم الخميس: "الإعلان عن اسم المدير الفني لمنتخب مصر يوم الاتنين أو الثلاثاء القادم."
وأضاف: "سيتم التوصل للقرار بعد ما أخدنا وقتنا في التفكير بعد إلغاء معسكر المنتخب في التوقف الحالي."
ويتواجد ضمن المرشحين لتدريب المنتخب 5 أسماء هم: حسن شحاتة المدير الفنى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لسموحة وإيهاب جلال المدير الفنى للمصري وأحمد حسام "ميدو" المدير الفنى لمصر المقاصة.
وانتقل للحديث عن جدول مباريات الموسم الجديد، إضافة إلى تشكيل اللجان: "الإعلان عن موعد قرعة الدوري سيتم خلال ساعات، وتشكيل لجان الاتحاد وتحديدا الحكام والمسابقات كاملة خلال أيام."
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