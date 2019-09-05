الدكتور أشرف زكي يدلي بصوته في عمومية النادي

أدلى الدكتور أشرف زكي بصوته في الجمعية العمومية لنادي الزمالك، المنعقدة بداية من اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام. أيام. وقام زكي بالتسجيل في كشف الأعضاء المخصص للادلاء بالاصوات على الميزانية الجديدة والانتخابات التكميلية. الجديدة والانتخابات التكميلية. يذكر ان أشرف زكي كان قد تقدم بأوراق ترشحه على منصب امين الصندوق في الانتخابات التكميلية الأخيرة لمجلس إدارة نادي الزمالك

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