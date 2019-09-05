توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري لكرة اليد والأولمبياد الخاص المصري

شهدت اليوم الخميس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالأسكندرية مراسم حفل توقيع برتوكول تعاون مشترك بين الاتحاد المصري لكرة اليد مع الأولمبياد الخاص المصري ، بهدف تعظيم ثقافة الدمج المجتمعي للاعبي الأولمبياد الخاص المصري في مجالات أعداد المدربين المعتمدين وكذلك التدريب الرياضي واعداد المنتخبات المدمجة للمشاركة في المسابقات الإقليمية والعالمية التي ينظمها الاولمبياد الخاص الدولي.

حضر توقيع البرتوكول المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والدكتور باسم تهامي مدير الاولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو الطحاوي وعمرو فتحي عضو مجلس ادارة الاتحاد وسعيد عبد المنعم رئيس لجنتي المسابقات وكرة اليد المصغرة والدكتور محمد سعد مدير ادارة التسويق الرياضي والعلاقات الخارجية بالاكاديمية العربية للعلوم

والتكنولوجيا والنقل البحري.

صرح المهندس هشام نصر ان مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد حرص علي التعاون مع الأولمبياد الخاص المصري المؤسسة الرائدة في مجال رعاية ذوي القدرات الخاصة في مصر من خلال عقد برتوكول تعاون مشترك لتقديم كل الدعم للاعبي الأولمبياد الخاص والمدربين من أجل أعداد ابطال يستطيعون تمثيل مصر في المحافل الدولية المختلفة في ظل الأهتمام الكبير الذي توليه الدولة وعلي رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي القدرات الخاصة في كافة المجالات وخاصة المجال الرياضي. أكد الدكتور باسم تهامي علي أن مجلس أدارة الأولمبياد الخاص