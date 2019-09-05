جلسة بين «فايلر» و«عبد الحفيظ» على هامش مران الأهلي

عقد رينيه فايلر، المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطوّلة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.
وبحث «فايلر» مع مدير الكرة أبرزالأمور الخاصة بالفريق، ومنها بعض الترتيبات الخاصة بالسفر إلى غينيا استعدادًا لمباراة كانو سبورت الغيني. ويطير الأهلي إلى غينيا الاستوائية يوم 11 من سبتمبر الجاري استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم 14 من الشهر ذاته.
وكان الأهلي قد صعد إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، عقب تخطيه عقبة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 13-صفر مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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