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محمود وحيد يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي

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واصل محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعد تعرضه لكدمة في القدم، أبعدته عن المشاركة الجماعية.

وخاض اللاعب جلسة في الجيم وتدريبات الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، تحت

إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي. ويخضع «وحيد» لفحص طبي خلال الـ48 ساعة المقبلة لتحديد فرص مشاركته في التدريبات الجماعية بعد تنفيذه البرنامج التأهيلي المصغّر الذي يخضع له. وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على عقد جلسة مع «وحيد»؛ للاطمئنان عليه، وقياس مدى التحسن الذي طرأ على حالته. وأدى الأهلي مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
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