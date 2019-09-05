فقرة للتدريب على التعامل مع الكرات العرضية في مران حراس مرمى الأهلي

خصص ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للكرات العرضية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر، اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وركّز مدرب الحراس، خلال هذه الفقرة، على تدريب الحراس على كيفية

التعامل الصحيح مع الكرات العرضية، حيث شارك في هذه الفقرة محمد الشناوي وشريف إكرامي، حارسيْ مرمى الفريق الأحمر.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة 11 من سبتمبر الجاري؛ وفقًا

للموعد الذي حدده الجهاز الفني؛ استعدادا لمواجهة «كانو سبورت، والمقرر لها يوم 14 في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد صعد لدور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه مباراة «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي بنتيجة 4-صفر في مباراة الذهاب، و9- صفر في لقاء العودة.