صور.. مرتضى منصور يدلي بصوته في الجمعية العمومية

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الإدلاء بصوته في جدول الأعمال المحدد من مجلس الإدارة بالجمعية العمومية اليوم الخميس. وقام منصوربالتسجيل في كشف الادلاء بالاصوات، وسط وجود مكثف من اعضاء نادي الزمالك. وكانت قد بدأت في التاسعة من صباح اليوم أعمال الجمعية Advertisements العمومية للنادي والتي ستستمر حتى التاسعة مساءً ولمده ثلاثة أيام حتى التاسعة مساء بعد غد السبت على أن يتم عقد الاجتماع الختامى لمناقشة الميزانية يوم السبت المقبل. العمومية للنادي والتي ستستمر حتى التاسعة مساءً ولمده ثلاثة أيام حتى التاسعة مساء بعد غد السبت على أن يتم عقد الاجتماع الختامى لمناقشة الميزانية يوم السبت المقبل.

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