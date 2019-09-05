فلسطين تهزم أوزبكستان "كوبر" بثنائية في تصفيات أسيا لكأس العالم 2022

تغلب منتخب فلسطين على نظيره الأوزبكي بثنائية نظيفة، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، ضمن تصفيات أمم أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
سجل هدفي منتخب فلسطين الثنائي عدي الدباغ وإسلام البطران في الدقيقتين 60، 64.
الفلسطيني محمود وادي مهاجم فريق المصري البورسعيدي شارك في المباراة منذ بدايتها، لكنهلم ينجح في هز شباك المنتخب الأوزبكي.
منتخب أوزباكستان الذي يقوده فنيًا الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، خسر أولى مبارياته بالجولة الأولى من المرحلة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.
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