الأهلي يتغلب على الوداد المغربي في البطولة العربية لتنس الطاولة

حقق فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي ، الفوز علي فريق الوداد الرياضي المغربي، بثلاثية دون رد، في البطولة العربية، التي تقام بمدينة أغادير بالمغرب خلال الفترة من 3إلى 9 من سبتمبر الجاري.
وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس، على سنجل الرياضي الفلسطيني بثلاثية دون مقابل أيضا، وكرر نفس النتيجة أمام السكك الحديدية السوري.
ويمثل الأهلي في البطولة 4 لاعبين هم: سيد لاشين، ومحمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي.
ويقود جهاز تنس الطاولة ، أشرف عبد الفتاح مديرا فنيا، وعمرو رضا مدربا عاما، والخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداريا.
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