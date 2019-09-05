الأهلي يتغلب على الوداد المغربي في البطولة العربية لتنس الطاولة

حقق فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي ، الفوز علي فريق الوداد الرياضي المغربي، بثلاثية دون رد، في البطولة العربية، التي تقام بمدينة أغادير بالمغرب خلال الفترة من 3

إلى 9 من سبتمبر الجاري.وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس، على سنجل الرياضي الفلسطيني بثلاثية دون مقابل أيضا، وكرر نفس النتيجة أمام السكك الحديدية السوري.ويمثل الأهلي في البطولة 4 لاعبين هم: سيد لاشين، ومحمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي.ويقود جهاز تنس الطاولة ، أشرف عبد الفتاح مديرا فنيا، وعمرو رضا مدربا عاما، والخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداريا.