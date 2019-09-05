مفاجأة – بُند يسمح لميسي بالرحيل عن برشلونة

كشفت صحيفة “آل باييس” الإسبانية الذائعة الصيت أن القائد الأرجنتيني لنادي برشلونة بإمكانه فسخ عقده والرحيل عن برشلونة في نهاية أي موسم حسب رغبته، وذلك وفقا لبند يضعه اللاعب في عقده مع النادي الكاتالوني.
ويمتد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة إلى غاية 30 من يونيو 2021، لكنه بإمكانه أن يرحل في أي وقت يُريده، وذلك حسب بُند اتفق عليه مع إدارة النادي خلال تجديده الأخير.
وكان ليونيل ميسي قد جدد عقده مع ناديه برشلونة للمرة الثامنة، واشترط أن يضع بُندا يسمح له بفسخ العقد في نهاية أي موسم يُريده.
وأشارت التقارير ذاتها، إلى أن إدارة النادي الكاتالوني متأكدة من ميسي لن يَرحل عن برشلونة، وفي حال قرر ذلك لن تكون وجهته سوى صوب الدوري الأرجنتيني.
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