تركي آل شيخ “المتناقض”، هل يحتاج لتغيير أدمن صفحته؟

وضع مالك نادي ألميريا الإسباني “تركي آل الشيخ” مصداقيته على المحك أمام جمهور كرة القدم في السعودية ومصر، بسبب تصريحاته المتناقضة حول المدرب السويسري “رينيه فايلر” منتصف هذا الأسبوع.

تركي آل الشيخ لم ينتظر أكثر من 48 ساعة على تعيين “رينيه فايلر” مديرًا فنيًا جديدًا للنادي الأهلي خلفًا للمدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، وبدأ التقليل والسخرية منه، إلا أن أرشيف تويتر كشف تنافضه الكبير.

وادعى رجل الأعمال السعودي بأن اسم فايلر سبق وعُرض عليه خلال فترة إدارته للهيئة العامة للرياضة في السعودية، كي يكون مديرًا فنيًا لنادي الشباب، مشيرًا إلى أن إدارة الشباب رفضته لرغبتها في اسم أكبر.

وبالعودة إلى أرشيف الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي على تويتر، فقد نشر النادي بيان رسمي في منتصف شهر يوليو 2018، يؤكد فيه تعاقده مع فايلر ويرحب به، ويوجه الشكر إلى تركي آل الشيخ بعد الدور الهام الذي لعبه لإتمام الصفقة بنجاح.

وانتشرت صور ضوئية وروابط لخبر تعيين فايلر مديرًا فنيًا لنادي الشباب السعودي من أرشيف حساب النادي، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة “إنستاجرام وتويتر وفيسبوك” منذ يوم أمس الاربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.

وتداول جمهور الأهلي الصور للرد على التصريحات المثيرة للجدل التي نشرها تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بشأن فايلر.

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وظهر تركي متناقضًا بصورة غير معقولة، ليتعرض لوصلة عنيفة من تهكم عشاق الأهلي عليه، وذهب البعض لمطالبة بتركي بإيقاف الأدمن الذي يُدير صفحته في فيسبوك بعد أن ورطه، هذا قبل أن يتكهن البعض الآخر بهوية هذا الأدمن، وإنه قد يكون المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز.

وسبق لتركي آل الشيخ وسخر بشكل غير مُباشر من تأخر إدارة الأهلي في حسم ملف المدير الفني للفريق، أثناء تقديمه لإحدى الصفقات الجديدة لنادي ألميريا الأسبوع الماضي، وقال تركي عبر نفس الصفحة “أنه امتلك فريقًا جديدًا وجلب له مدرب جديد وأبرم 10 صفقات في ظرف أسبوعين فقط، بينما أندية أخرى لا تستطيع جلب مدير فني لمدة شهر”.

وعاد تركي آل الشيخ، أو أدمن صفحته الرسمية في فيسبوك، ليسخر من الأهلي بعد تعيين فايلر، وقال “اقتنعت جدًا بالكلام خصوصًا إنه من شخص تجاوز الـ 80 عامًا (ربنا يحفظه) بيعطينا عصارت الخبرة، عمومًا ياليت أيضًا يكون نفس المبدأ مطبق في لجنة الاختيار لكي يتواكب أعمارهم مع الهدف”.

وأضاف “كنت أتمنى رؤية سباليتي – لو كان صحيحًا موافقته – علمًا بأنه طلب مني راتب ستة ملايين يورو، وهو الراتب الذي كان يتقاضاه بالحوافز في الإنتر عندما تفاوضت معه في فترة قريبة لإحدى المشاريع الرياضية لي، لكن هذا لا يمنع أن السويسري، مدرب محترم رغم بقائه عاطلاً عن العمل فترة طويلة وأعتقد أنه طور نفسه فيها”.

وأكمل “أعرف فايلر جيدًا، فقد عرض عليّ عندما كنت مسؤولاً عن الرياضة في بلدي لتدريب نادي الشباب، وفضل مسؤولو نادي الشباب وقتها التعاقد مع اسم أكبر، عمومًا كان وقتها سعره مليونًا وثلاثمائة ألف يورو شاملة طاقمه التدريبي وكان ترك بلجيكا للتو، ما شاء الله المدربين بيزيد سعرهم كل ما قعدوا في البيت زيادة”.

ترى هل يقوم تركي آل الشيخ بعد هذه الحادثة بتغيير أدمن صفحته ويعود لإدارة شؤونها بنفسه؟ أم أنه هو فعلاً الذي يديرها، وذاكرته لم تسعفه لتذكر تعيين فايلر كمدير فني للشباب بالفعل في صيف العام الماضي، قبل أن يعتذر المدرب بنفسه عن مواصلة العمل لعدم اقتناعه بالمشروع أو بالاسلوب الذي تتبعها الإدارة.

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