زيدان يتلقى خبرا سارا جديدا في تداريب الريال

واصل نادي ريال مدريد الإسباني تداريبه في فترة التوقف الدولي تحت إشراف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي كان قد تلقى أخبارا سعيدة، يوم أمس، بعودة لاعبه البرازيلي الشاب رودريغو غوس لأجواء التداريب الجماعية بعد مُعاناته من إصابة عضلية.

وشَهدت الحصة التدريبية، ليومه الخميس، مُلامسة النجم البلجيكي إيدين هازارد للكرة لأول مرة، منذ غيابه عن الملاعب بداعي إصابة عضلية على مستوى الفخذ.

ودَخل هازارد رُفقة كل من خاميس رودريغيز والإسباني الشاب إبراهيم دياز أرضية الملعب لملامسة الكرة، في انتظار دُخولهما أجواء التداريب الجماعية في الأيام القليلة المُقبلة.