رياضة | مشاهدة أهداف مباراة - أرمينيا 1 × 3 إيطاليا | التصفيات المؤهلة ليورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة أهداف مباراة - أرمينيا 1 × 3 إيطاليا | التصفيات المؤهلة ليورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
تايوان
1
x
13:10
2
الأردن
الفلبين
2
x
13:30
5
سوريا
سنغافورة
2
x
13:45
2
اليمن
اندونسيا
2
x
14:00
1
ماليزيا
الهند
1
x
13:30
2
عمان
فلسطين
2
x
16:00
0
أوزبكستان
البحرين
1
x
18:30
0
العراق
قطر
6
x
18:30
0
أفغانستان
مبارايات ودية
اليابان
0
x
00:20
0
باراجواي
كوريا الجنوبية
0
x
15:30
0
جورجيا
0
x
19:00
0
مالي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أرمينيا
1
x
18:00
3
إيطاليا
جزر فاروه
0
x
20:45
0
السويد
رومانيا
0
x
20:45
0
أسبانيا
إيرلندا
0
x
20:45
0
سويسرا