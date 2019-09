رياضة | خطة قانونية من نيمار للهروب من "جحيم باريس" إلى برشلونة.. تفاصيل مثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة قانونية من نيمار للهروب من "جحيم باريس" إلى برشلونة.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولو نادي باريس سان جيرمان في الإبقاء على لاعبهم "المتمرد" نيمار دا سيلفا الذي حاول الرحيل خلال انتقالات صيف 2019 بكل الطرق الممكنة حتى أنه قرر دفع مبلغ 20 مليون يورو لعرض برشلونة لاتمام التعاقد، حسبما أفادت الصحف الإسبانية.

شغلت قضية نيمار، الرأي العام الرياضي في كل مكان نظراً لأن البرازيلي يعد أحد أفضل وأبرز لاعبي العالم في الوقت الحالي ولكن يعلم الجميع أنه خفتت الأضواء عنه منذ انتقاله إلى باريس لأسباب محددة منها؛ ضعف مستوى الدوري الفرنسي والإصابات التي طاردته فغاب لفترات على إثرها.

نيمار منذ عامين؛ حارب برشلونة وجماهيره وقرر الموافقة على ارتداء قميص باريس سان جيرمان في صيف 2017 بعد أن تم دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده وقتها مع الكتالونيين ليُصبح أغلى توقيع في العالم، ويبدو أن الباريسيين لن يطلقوا سراحه إلا بعد دفع مبلغ لا يقل عن قيمة شراءه من البارسا.

- تصريح الخليفي:

خرجت وسائل الإعلام الفرنسية أمس الأربعاء ونقلت تصريح مثير على لسان القطري الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يؤكد فيه غضبه من نيمار ويرى أنه أهان النادي هذا الصيف ليقول: "حلمي أن أجعل نيمار يركض في الملعب وحيدا حتى ينتهي عقده".

نيمار وقع مع باريس في أغسطس 2017 بعقد يمتد لمدة 5 مواسم أي ينتهي في 30/6/2022 وقيمته السوقية حسب موقع ترانسفير ماركت هي 222 مليون يورو.

- بند يهدد "عقوبة الخليفي لنيمار":

التصريح السابق للخليفي يوحي للجميع رغبته في معاقبة نيمار ليقي السنوات الخمس في باريس ولا يحقق رغبته في الرحيل أبداً إلى برشلونة أو حتى ريال مدريد الذي فاوضه أيضاً خلال انتقالات الصيف المنتهي.

* تضم قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتنظيم شؤون اللاعبين بند تطرق له محامي نيمار، وهو إن اللاعب الذي يقضي 3 مواسم أو أكتر مع نفس الفريق بدون تجديد عقده يستطيع أن يدفع تعويض ويفسخ عقده بالتراضي، ويعرف هذا البند باسم "الفترة المحمية".

وتنطبق شروط هذا البند على نيمار لأنه سيقضي الموسم الثالث مع باريس 2019/20 ولم يجدد عقده وبالتالي سينتظر أن يحدد "فيفا" المبلغ الذي سيدفعه كتعويض وهنا يحدد حسب قيمة اللاعب وراتبه وخلافه.

ويتوقع أن يستغل نيمار دا سيلفا هذا البند "الفترة المحمية" في صيف 2020 حال استمر رفض إدارة باريس فكرة بيعه وبالتالي يمكن أن يكون التعويض هو 170 مليون دولار.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" تطرقت لهذا البند في قصة نيمار قائلةً: "إذا تم ذلك ينتقل نيمار للبارسا، ويبقى النزاع قائماً في المحكمة العادية أو في TAS فالخطر يكمن في أن التعويض يمكن أن يكون أكثر بكثير من 170 مليون يورو، أو أقل سيتوجب على البارسا دفعه".

بند نيمار باللغة الانجليزية: "Neymar will fulfill what FIFA defines as ‘the protected period’, which is three full seasons or three years, whichever comes first. After that time, if a player maintains the same contract as when he signed without having renewed, FIFA recognizes the right to leave a club, paying compensation".