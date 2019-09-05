رياضة | مفاجأة.. جوارديولا أحرج إدارة برشلونة!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. جوارديولا أحرج إدارة برشلونة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قناة 'TV3' الكتالونية، اليوم الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل حيثُ رفض بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي طلب غير رسمي من إدارة نادي برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت يوم الإثنين الماضي 2 سبتمبر.

وقالت القناة الكتالونية أن نادي برشلونة قد عرض لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو على مسؤولي مانشستر سيتي ولكن بيب جوارديولا بدوره قد رفض فكرة التعاقد مع اللاعب.

وأوضحت القناة الكتالونية أن بيب جوارديولا لم يكن لديه أي نية للتعاقد مع فيليب كوتينيو هذا الصيف ولم يهتم بالبرازيلي أبداً رغم معرفته بجودة اللاعب فنياً ولكنه رأى أنه لن يناسب فريقه لذلك رفض عرض برشلونة.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن عرض برشلونة لم يكن رسمياً، لذلك بعد رفض جوارديولا اتجهوا للبحث عن أي نادٍ آخر للتخلص من خدمات البرازيلي الدولي.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسؤولي برشلونة يدركون تماماً أنه صعب جداً بيع كوتينيو بمبلغ 100 مليون يورو لذلك فكروا في انتقاله لأي نادٍ على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وتواصل نادي بايرن ميونيخ مع مسؤولي برشلونة وتوصلوا لاتفاق لضم فيليب كوتينيو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بعد دفع مبلغ 8.5 مليون يورو، ويمكنهم بعد ذلك شراءه مقابل 120 مليون يورو.

وينال فيليب كوتينيو ثقة جماهير بايرن ميونيخ وزملائه في الفريق حتى أن روبرتو ليفاندوفسكي قد أشاد بزميله المنضم حديثاً من برشلونة قائلاً: "قد يكون كوتينيو هو الأساس والأفضل، خاصةً في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020".