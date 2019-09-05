رياضة | منتخب أوزبكستان بقيادة "كوبر" يسقط أمام فلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب أوزبكستان بقيادة "كوبر" يسقط أمام فلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر منتخب أوزبكستان أمام منتخب فلسطين بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، علي ملعب "فيصل الحسيني" ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الرابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

سجل عدي الدباغ هدف منتخب فلسطين الأول من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 60، وأضاف زميله إسلام البطران الهدف الثاني من رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 84 من زمن اللقاء، ليحقق المنتخب الفلسطيني فوزًا غاليًا في مشواره نحو التأهل لمونديال (قطر 2022).

ويتولي الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق القيادة الفنية لمنتخب أوزبكستان.

ويقع منتخب أوزبكستان ضمن المجموعة الرابعة، مع منتخبات (فلسطين - سنغافورة - اليمن - السعودية)، وبعد مباراة اليوم يتصدر المنتخب الفلسطيني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المنتخبين اليمني والسنغفاوري المركز الثاني ولكل منهما نقطة وحيدة بعد تعادلهما، ولم يلعب المنتخب السعودي بالجولة الأولي.

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نتائج مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022:

حقق منتخب كوريا الشمالية فوزًا ثمينًا على ضيفه منتخب لبنان بهدفين دون رد، بينما خسر منتخب غوام أمام جزر المالديف بهدف نظيف، وتغلب منتخب مونغوليا على منتخب ميانمار بهدف دون مقابل في مباراة شهدت حالة طرد ضمن صفوف الأخير، وفاز منتخب طاجيكستان على منتخب قيرغيزستان بهدف دون مقابل

أما منتخب الأردن حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب منتخب تايوان بهدفين مقابل هدف، وتعادل منتخب كمبوديا مع منتخب هونج كونج بهدف لمثله، واكتسح منتخب سوريا نظيره منتخب الفلبين بنتيجة 5- 2 في المباراة التي جمعتهما علي ملعب الأخير، وتعادل منتخب اليمن مع نظيره منتخب سنغفاورة 2-2.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب تايلاند مع نظيره منتخب فيتنام بدون أهداف، وعاد منتخب ماليزيا بفوز صعب من إندونيسيا بنتيجة 3-2، بينما فاز منتخب عمان على منتخب الهند بهدفين مقابل هدف، وخسر منتخب سريلانكا على أرضه أمام تركمنستان بهدفين دون مقابل.

وهناك 3 مباريات مقامة حاليًا، حيث يلعب منتخب البحرين مع العراق، ومنتخب قطر يواجه منتخب أفغانستان، والكويت يواجه نيبال.