رياضة | المريخ يتغلب على دكرنس بثنائية وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المريخ يتغلب على دكرنس بثنائية وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت قبل قليل المباراة الودية التى جمعت بين المريخ وضيفه دكرنس بملعب الأول ببورسعيد بفوز أصحاب الضيافة بهدفين دون مقابل.

أحرز هدفى المريخ أحمد جمعه ومهدى صبحى ليحقق الفريق فوزا وديا هاما على ضيفه الوافد الجديد للقسم الثانى دكرنس.

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جدير بالذكر أن المريخ يتولى قيادته فنيا أشرف خضر بينما يتولى قيادة دكرنس فنيا أيمن الجمل والمديرين الفنيين تم توليهم المسئولية عقب نهاية الموسم الماضى.

وسوف يتوجه فريق دكرنس لمعسكر خارجى إستعدادا للموسم الجديد والمقرر إقامته بمدينة الإسماعيلية ويستمر لمدة ٢٥ يوما ومن المقرر أن يخوض الفريق خلاله العديد من المباريات الودية والتى يبدأها أمام القناه.

وتعد الهزيمة هى الثانية وديا لدكرنس عقب خسارته أمام عمال المنصورة أحد فرق القسم الثالث خارج ملعبه وتعد هذه المباراة هى الودية السادسة للفريق منذ بداية فترة إعداد الفريق الأول والتى بدأت شهر يوليو الماضى.