رياضة | برشلونة يُحدد المرشحين لخلافة فالفيردي في حالة إقالته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يُحدد المرشحين لخلافة فالفيردي في حالة إقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر في الآونة الأخيرة عددًا كبيرًا من الأخبار التي تشير إلى اقتراب رحيل أرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بسبب النتائج السلبية المتتالية التي يتعرض لها الفريق في بداية الموسم الحالي، رغم إبرام العديد من الصفقات القوية خلال موسم الانتقالات الصيفية 2019.

وسقط برشلونة في فخ الخسارة في الجولة الأولى بنتيجة 1/0 أمام أتليتك بيلباو بهدف مباغت في الدقائق الأخيرة من أدوريز، وتعثر في الجولة الثالثة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام أوساسونا.

وهناك 4 مدربين مرشحين لخلافة فالفيردي، نرصدهم لكم في التقرير التالي:

إريك تين هاج

يعد الهولندي تين هاج أحد أبرز المرشحين لخلافة فالفيردي، نظرًا لقدرته على بناء فريق شاب مع أياكس في الموسم الماضي نجح به في مصارعة كبار القارة الأوروبية، وتمكن من الوصول لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يودع البطولة أمام توتنهام بصعوبة كبيرة، ويستمر عقده مع أياكس حتى عام 2020.

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روبرتو مارتينيز

ويدخل روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، حيث نجح في تكوين فريق لمعت في الوقت الحالي في أوروبا على رأسهم إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني، وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وتمكن من قيادة بلجيكا لاحتلال المركز الثالث في بطولة العالم الأخيرة بروسيا.

رونالد كومان

نجح رونالد كومان في إعادة جزءًا من بريق الطواحين الهولندية بعدما خفت لمعانها لفترة طويلة، كما سبق له العمل مع أحد رجال برشلونة السابقين لويس فان خال، ويستمر عقده مع هولندا حتى عام 2022.

لوران بلان

رغم فشله في قيادة باريس سان جيرمان للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا عام 2016، رغم امتلاكه كوكبة كبيرة من أبرز لاعبي العالم في هذه الفترة وكان أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب إلا أنه يظل من ضمن الأسماء الكبيرة المرشحة لقيادة البلوجرانا نظرًا لإسلوبه المتميز الذي نجح من خلاله في التغلب على برشلونة في وقت سابق، ويعد لوران بلان من أبرز مدربي العالم وتمكن من قيادة النادي الباريسي للتتويج بالعديد من البطولات.